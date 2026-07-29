Saharanpur News: टायर कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख की ठगी
Saharanpur News: --चार रिश्तेदारों सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज टायर कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख की ठगी टायर कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख की ठ
Saharanpur News: सहारनपुर। टायर कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीडि़त ने अपने चार रिश्तेदारों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ कोतवाली गागलहेड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव खतौली निवाासी बलकार सिंह ने अपने रिश्तेदार संदीप कुमार, उसके भाई मनोज कुमार, सीमा देवी पत्नी संदीप कुमार निवासी ढाड़ेकी ढाना मुजाहिद्दपुर लक्सर हरिद्वार, सुमन देवी निवासी सुनहेटी झबरेड़ा जनपद हरिद्वार उत्तराखंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपियों ने उसके बेटे रजत, आदित्य और भाई कुलतार सिंह की एक टायर कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया।
आरोप है कि इसके बदले खर्च होना बताया। इसकी वजह में आरोपियों ने चार लाख रुपये एक बार लिए। इसके बाद दोबारा चार लाख रुपये लिए। इसके पश्चात डेढ़ लाख रुपये लिए और करीब साढ़े पांच लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कराए। आरोपियों ने अपने एक साथी समर राजपूत के खाते में भी रुपये ट्रांसफर कराए। आरोपियों ने ज्वाइनिंग लेटर भी दिया, लेकिन नौकरी नहीं लगी। रुपयों का तकादा करने पर आरोपी टाल-मटाल करने लगे। रुपये मांगने पर आरोपी अब धमकी दे रहे हैं। पीडि़त पक्ष ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी के आदेश में कोतवाली गागलहेड़ी में पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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