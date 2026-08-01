Saharanpur News: सहारनपुर: 165 ग्राम सोना लेकर मुकरा ज्वैलर, भुगतान मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

Saharanpur News: सर्राफा बाजार में 165 ग्राम सोने के जेवर लेकर भुगतान न करने और रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एसएसपी के आदेश पर कोतवाली मंडी पुलिस ने ज्वैलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार जेवर लेकर समय पर भुगतान कर चुका था, लेकिन इस बार नीयत बदल गई और अब रकम हड़पने की कोशिश कर रहा है। माधो विहार कॉलोनी, भूतेश्वर मंदिर रोड निवासी पीड़ित सुगंध वर्मा ने तहरीर में बताया कि वह हीरागंज स्थित सिद्धांत ज्वैलर्स के नाम से सर्राफा कारोबार करते हैं। उनके मुताबिक 24 मई 2026 को गौरी शंकर बाजार स्थित संयम ज्वैलर्स के संचालक अनमोल वर्मा पुत्र प्रदीप वर्मा निवासी राघवपुरम 165 ग्राम सोने के जेवर ग्राहक को दिखाने या बेचने के बहाने ले गया था।

इससे पहले भी वह कई बार इसी तरह जेवर लेकर समय पर भुगतान कर चुका था, इसलिए उस पर भरोसा किया गया। पीड़ित का कहना है कि तय समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं मिला। 15 जुलाई को रकम मांगने पर आरोपी ने 16 जुलाई का वादा किया, लेकिन बाद में भुगतान से साफ मुकर गया। आरोप है कि उसने सुलेमान अहमद के नाम का चेक 18 जुलाई भी दिया, जिसे नकद नहीं कराया जा सका। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अब आरोपी रकम मांगने पर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित का दावा है कि जेवर देने की सीसीटीवी फुटेज, बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य मूल दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली मंडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।