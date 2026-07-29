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Saharanpur News: रेड रन मैराथन में विनय व अंतिमा ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: फोटो-रेड रन मैराथन में विनय व अंतिमा ने मारी बाजीरेड रन मैराथन में विनय व अंतिमा ने मारी बाजीरेड रन मैराथन में विनय व अंतिमा ने मारी बाजीरेड रन मैराथन

Saharanpur News: रेड रन मैराथन में विनय व अंतिमा ने मारी बाजी

Saharanpur News: सहारनपुर। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निर्देश पर जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से बुधवार को जेवी जैन डिग्री कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में अंतरमहाविद्यालय रेड रन मैराथन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार और कॉलेज के उपप्रधानाचार्य प्रो. पंकज गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग दौड़ कराई गई। पुरुष वर्ग में विनय ने प्रथम, अश्वनी ने द्वितीय और सौरव कपिल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विशु को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। महिला वर्ग में गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारान की अंतिमा प्रथम, सतगुरु कॉलेज रणदेई की संजना द्वितीय और आईआईएमटी की रीतू तृतीय रहीं।

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जेवी जैन डिग्री कॉलेज की अक्षिता को सांत्वना पुरस्कार मिला। विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पुरस्कार के ₹2,500 रुपये, द्वितीय के दो हजार रुपये , तृतीय के ₹1,500 रुपये और सांत्वना पुरस्कार के पांच सौ रुपये संबंधित छात्र-छात्राओं के खातों में भेजे जाएंगे। संचालन वरिष्ठ क्षय रोग लैब पर्यवेक्षक एमपी सिंह चावला ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा।

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