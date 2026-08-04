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Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के चलते सहारनपुर के उद्योग प्रभावित, करीब 10 करोड़ के कारोबार पर असर का अनुमान

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के कारण रूट डायवर्जन से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। मालवाहक वाहनों के आवागमन में कठिनाई के चलते कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो गई है। इससे उद्योगों पर 10 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। उद्यमियों ने वैकल्पिक मार्गों की मांग की है।

Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के चलते सहारनपुर के उद्योग प्रभावित, करीब 10 करोड़ के कारोबार पर असर का अनुमान

Saharanpur News: सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के चलते जिले में रूट डायवर्जन और कई प्रमुख मार्गों के बंद होने से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। मालवाहक वाहनों के आवागमन में परेशानी के कारण उद्योगों तक कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो रही है, वहीं तैयार माल को बाजार और अन्य जिलों तक पहुंचाने में भी उद्यमियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जिले के औद्योगिक कारोबार पर करीब 10 करोड़ रुपये के कारोबार प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सहारनपुर जनपद में करीब 2000 छोटे-बड़े उद्योग संचालित हैं। इनमें वुडकार्विंग, हौजरी और जूता कारोबार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल हैं।

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इन उद्योगों का कारोबार बड़ी मात्रा में माल की नियमित आवाजाही पर निर्भर करता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों और मालवाहक वाहनों के रूट में बदलाव किए जाने से उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। उद्यमियों का कहना है कि कच्चा माल समय पर नहीं पहुंचने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं तैयार माल की समय पर डिलीवरी नहीं होने से कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई इकाइयों को अपने माल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे परिवहन लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ उद्यमी एवं आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए जाएं। साथ ही जरूरी औद्योगिक माल की आवाजाही के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि कांवड़ यात्रा के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियां भी सुचारु रूप से संचालित होती रहें।---------------------------

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लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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