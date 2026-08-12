Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: आवारा कुत्तों का आतंक, दो दिन में नौ लोगों को काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: सरसावा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले दो दिनों में आवारा कुत्तों ने आठ वर्षीय बच्ची समेत नौ लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।

Saharanpur News: आवारा कुत्तों का आतंक, दो दिन में नौ लोगों को काटा

Saharanpur News: सरसावा। कस्बे और क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दिनों में आवारा कुत्तों ने आठ वर्षीय बच्ची समेत नौ लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया। कस्बे के बाजार निवासी सतपाल की आठ वर्षीय पुत्री नियति घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं कुरुक्षेत्र निवासी कांवड़िया विकास (25) देर रात कांवड़ लेकर तपेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहा था। गांव सौराना के पास आवारा कुत्ते ने उसे काटकर घायल कर दिया।

ये भी पढ़ें:Bhadoni News: निकायों एवं ग्रामसभाओं की जिम्मेदारी, साधन नहीं

सीएचसी प्रभारी डॉ. अनुराग चौहान ने बताया कि सोमवार रात शांति धाम रोड निवासी देव (13), सुआखेड़ी निवासी राहुल (14), टीचर कॉलोनी निवासी चिराग (30), शिव कॉलोनी निवासी सुमित (30), गांव तिरपड़ी निवासी सागर (21), तेलीपुरा निवासी सुनील (36), समसपुर निवासी उजैफर (9) और जुबेर (14) भी आवारा कुत्तों के काटने से घायल हुए। सभी का उपचार कर घर भेज दिया गया।लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।