Saharanpur News: आवारा कुत्तों का आतंक, दो दिन में नौ लोगों को काटा
Saharanpur News: सरसावा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले दो दिनों में आवारा कुत्तों ने आठ वर्षीय बच्ची समेत नौ लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।
Saharanpur News: सरसावा। कस्बे और क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दिनों में आवारा कुत्तों ने आठ वर्षीय बच्ची समेत नौ लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया। कस्बे के बाजार निवासी सतपाल की आठ वर्षीय पुत्री नियति घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं कुरुक्षेत्र निवासी कांवड़िया विकास (25) देर रात कांवड़ लेकर तपेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहा था। गांव सौराना के पास आवारा कुत्ते ने उसे काटकर घायल कर दिया।
सीएचसी प्रभारी डॉ. अनुराग चौहान ने बताया कि सोमवार रात शांति धाम रोड निवासी देव (13), सुआखेड़ी निवासी राहुल (14), टीचर कॉलोनी निवासी चिराग (30), शिव कॉलोनी निवासी सुमित (30), गांव तिरपड़ी निवासी सागर (21), तेलीपुरा निवासी सुनील (36), समसपुर निवासी उजैफर (9) और जुबेर (14) भी आवारा कुत्तों के काटने से घायल हुए। सभी का उपचार कर घर भेज दिया गया।लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।
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