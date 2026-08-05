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Saharanpur News: शिवभक्ति में लीन कांवड़िये, बोल बम के जयकारों से गूंज रहे रास्ते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: श्रावण मास का छठा दिन है और कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवभक्त यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालुओं को सेवा दी जा रही है। पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्रा ने शिविर में कांवड़ियों की सेवा की।

शिवभक्ति में लीन कांवड़िये, बोल बम के जयकारों से गूंज रहे रास्ते
शिवभक्ति में लीन कांवड़िये, बोल बम के जयकारों से गूंज रहे रास्ते

Saharanpur News: श्रावण मास का आज छठा दिन है और इसके साथ ही कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों के कदमों से कांवड़ मार्ग गुलजार होने लगे हैं। कांवड़िये हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद में कांवड़ शिविर भी लगभग शुरू हो गए हैं। शिवभक्तों की सेवा के लिए शिविर संचालकों की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनपद में करीब 85 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जबकि महानगर क्षेत्र में करीब 44 कांवड़ शिविर संचालित किए जा रहे हैं।

पूर्व जिलाधिकारी ने कांवड़ शिविर में की सेवा

शिव कांवड़ सेवा संघ द्वारा आयोजित 31वें कांवड़ शिविर में सहारनपुर के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्रा पहुंचे। उन्होंने शिविर का अवलोकन करते हुए कांवड़ियों की सेवा में अपना योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों का उत्साहवर्धन किया और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए आयोजन समिति को सफल एवं सुव्यवस्थित शिविर के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर संजय फुटेला, संजय कपूर, अश्विनी अरोड़ा, यशपाल त्रेही, एमएल शुक्ला, सुशील कक्कड़, सुधीर बुद्धिराजा, पंकज बजाज, डॉ. संदीप तोमर, सार्थक वालिया, गौरव जैन, विपिन सैनी एवं राहुल साहू शामिल रहे। सभी अतिथियों ने कांवड़ियों की सेवा को पुण्य कार्य बताते हुए भगवान भोलेनाथ से समस्त श्रद्धालुओं के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिसकी अतिथियों ने सराहना की।

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निस्वार्थ भाव से कांवड़ियों की सेवा करना ही महादेव की सेवा : स्वामी कालेंद्रानंद

कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन

देहरादून रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने मां शाकंभरी सेवा मंडल ट्रस्ट के तत्वावधान में कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर विधिवत पूजन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में पूर्णाहुति देकर विश्व कल्याण की कामना की गई। शिविर का उद्घाटन स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने किया। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि श्रावण मास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दौरान कांवड़िये हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर पैदल यात्रा करते हैं। उनकी सेवा के लिए जगह-जगह सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां सेवादार निस्वार्थ भाव से कांवड़ियों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है और कांवड़ियों की सेवा करना महादेव की सेवा के समान है। कहा कि कांवड़िये नंगे पैर और दंडवत करते हुए भोले बाबा के जयकारे लगाकर दिन-रात यात्रा करते हैं। ऐसे शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य का कार्य है। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सेवादारों के सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया और निरंतर सेवा में लगे रहने का आशीर्वाद दिया। अगम शर्मा, प्रदीप पांचाल, राहुल त्यागी, संजीव शर्मा, विनायक राणा, राजकुमार शास्त्री, जितेंद्र कटारिया, सरिता, शालिनी, ममता, सर्जित, इंदिरा, अमृता और पूनम आदि रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ शिविरों की संख्या कितनी है?
जनपद में करीब 85 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जबकि महानगर क्षेत्र में करीब 44 कांवड़ शिविर संचालित किए जा रहे हैं।
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