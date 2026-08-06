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Saharanpur News: कलश यात्रा के साथ शिवमहापुराण कथा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: ग्राम जमालपुर के महाकालेश्वर महादेव मंदिर में सात दिवसीय शिवमहापुराण कथा की शुरुआत मंगल कलश यात्रा के साथ हुई। महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा निकाली, जिसमें ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। कथा का उद्घाटन भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों ने किया। कथा व्यास ने भगवान का जलाभिषेक कराया और आगामी कथा के बारे में बताया।

Saharanpur News: कलश यात्रा के साथ शिवमहापुराण कथा शुरू

Saharanpur News: ग्राम जमालपुर स्थित महाकालेश्वर महादेव मंदिर में सात दिवसीय शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली, जिसका ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कथा का उद्घाटन भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, सुखवीर कश्यप और ग्राम प्रधान विद्या देवी ने फीता काटकर किया। कथा व्यास स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने गंगाजल से भगवान महाकालेश्वर महादेव का जलाभिषेक कराया और आगामी सात दिनों तक शिवमहापुराण कथा का श्रवण कराने की जानकारी दी। मोनू कश्यप, मांगेराम कश्यप, सुभाष कश्यप, अनित कश्यप, सीताराम, नीरज कश्यप, पंकज कश्यप और शिवा कश्यप सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

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