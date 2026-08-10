Saharanpur News: गंगोह में तीन कांवड़ सेवा शिविरों का हुआ शुभारंभ
Saharanpur News: गंगोह में कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को तीन अलग-अलग सेवा शिविरों का उद्घाटन हुआ। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने कौशल्या गार्डन में शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा का हिंदू समाज में विशेष महत्व है। विधायक किरत सिंह और महंत सुशील शर्मा भी शिविरों के उद्घाटन में शामिल हुए।
Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के बीच गंगोह में रविवार को तीन अलग-अलग सेवा शिविरों का उद्घाटन हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी चौक स्थित कौशल्या गार्डन में पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने फीता काटकर शिविर शुरू कराया। कांवड़ियों और शिवभक्तों के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। नोमान मसूद ने कहा कि हिंदू समाज में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है और सेवा कार्यों में सभी को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। यहां जिपंस नरेंद्र सिंह एडवोकेट, डॉ. रोहित वालिया, मनीष गर्ग, आशीष गोयल, अनमोल बंसल, पहल सिंह सैनी, दीपांशु गोयल, सुहेल खान, कासिफ कुदुसी, शहनवाज पीरजी और हामिद हसन रहे। सज्जनवाला शिव मंदिर कमेटी के शिविर का महंत सुशील शर्मा ने उद्घाटन किया।
चौ. नक्षत्र सिंह, श्रवण शर्मा, निखिल शर्मा, बोबी लाला, संजय कम्हेड़ा और भारत धीमान चौधरी मौजूद रहे। नवीन मंडी स्थल के शिविर का विधायक किरत सिंह ने उद्घाटन किया। प्रदीप सैनी, मनोज गोयल, प्रदीप तायल, कल्याण शर्मा, पार्थ गर्ग, देवेश शर्मा, अनुज मित्तल, राकेश मित्तल और वरुण शर्मा रहे।
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