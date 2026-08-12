Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: ढिक्का कलां में मुस्लिम समाज ने किया कांवड़ियों का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: 0-इनसे सीखें लेकर हुए विवाद को पीछे छोड़ते हुए मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कांवड़ियों को केले और मिठ

Saharanpur News: ढिक्का कलां में मुस्लिम समाज ने किया कांवड़ियों का स्वागत

Saharanpur News: सहारनपुर। थाना सरसावा क्षेत्र के गांव ढिक्का कलां में इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। करीब दो वर्ष पहले कांवड़ यात्रा को लेकर हुए विवाद को पीछे छोड़ते हुए मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कांवड़ियों को केले और मिठाइयां वितरित कीं और शांतिपूर्ण माहौल में यात्रा को गांव से निकलवाने में सहयोग किया। एडवोकेट फैसल चौहान ने बताया कि पुरानी बातों को भुलाकर प्रेम, शांति और आपसी विश्वास को मजबूत करना ही समाज की असली ताकत है। ढिक्का कलां में दिखा यह माहौल हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बना।

ये भी पढ़ें:बारिश में भी नहीं डिगा उत्साह डाकवर का फूल बरसाकर किया जोरदार स्वागत

इस दौरान अनीश अहमद एडवोकेट, हामिद हसन, चंकी राणा प्रधान, बदर आलम और शिबू राणा समेत ग्रामीणों ने सहयोग किया। ग्रामीणों ने इस कदम से गांव में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया।

ये भी पढ़ें:बुर्का पहन कांवड़ लाई तमन्ना मलिक, भड़के फरमान ने कर दिया अश्लील कमेंट; पुलिस ने सिखाया सबक
ये भी पढ़ें:हंडिया में कांवरियों की सेवा में जुटे लोग, हर धर्म के लोग बढ़ा रहे भाईचारे की मिसाल।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।