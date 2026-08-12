Saharanpur News: ढिक्का कलां में मुस्लिम समाज ने किया कांवड़ियों का स्वागत
Saharanpur News: 0-इनसे सीखें लेकर हुए विवाद को पीछे छोड़ते हुए मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कांवड़ियों को केले और मिठ
Saharanpur News: सहारनपुर। थाना सरसावा क्षेत्र के गांव ढिक्का कलां में इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। करीब दो वर्ष पहले कांवड़ यात्रा को लेकर हुए विवाद को पीछे छोड़ते हुए मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कांवड़ियों को केले और मिठाइयां वितरित कीं और शांतिपूर्ण माहौल में यात्रा को गांव से निकलवाने में सहयोग किया। एडवोकेट फैसल चौहान ने बताया कि पुरानी बातों को भुलाकर प्रेम, शांति और आपसी विश्वास को मजबूत करना ही समाज की असली ताकत है। ढिक्का कलां में दिखा यह माहौल हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बना।
इस दौरान अनीश अहमद एडवोकेट, हामिद हसन, चंकी राणा प्रधान, बदर आलम और शिबू राणा समेत ग्रामीणों ने सहयोग किया। ग्रामीणों ने इस कदम से गांव में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया।
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