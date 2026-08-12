Saharanpur News: दूसरे दिन भी उफान पर शाकंभरी खोल, श्रद्धालुओं को लौटाया

Saharanpur News: शिवालिक पहाड़ियों में हो रही भारी बारिश ने शाकंभरी क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। शाकंभरी देवी मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है और श्रद्धालुओं से यात्रा स्थगित करने की अपील की गई है। मूसलाधार बारिश के कारण इलाके में कई गांवों के संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं।

Saharanpur News: बेहट/शाकंभरी। शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर शाकंभरी क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शाकंभरी खोल दूसरे दिन भी उफान पर रहने से सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर जाने वाला मार्ग करीब 32 घंटे तक पूरी तरह बंद रहा। खोल में तेज बहाव और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भूरादेव मंदिर से आगे जाने से रोक दिया। हरियाणा और दिल्ली से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी भूरादेव मंदिर से ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से फिलहाल शाकंभरी देवी मंदिर की यात्रा का कार्यक्रम स्थगित रखने और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। 0-भूरादेव मंदिर से ही वापस लौटे श्रद्धालु

चेतावनी बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं को किया सतर्क -रविवार देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी का दबाव लगातार बढ़ता गया। शाकंभरी खोल में पानी का बहाव इतना तेज रहा कि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर आवाजाही रोकनी पड़ी। सोमवार के बाद मंगलवार को भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी। सिद्धपीठ में दर्शन के लिए हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं को भूरादेव मंदिर से आगे नहीं जाने दिया गया। पुलिस और मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें स्थिति की जानकारी देते हुए वापस लौटने की अपील की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए किसी को भी तेज बहाव वाले खोल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई。

दर्जनभर गांवों के संपर्क मार्ग भी प्रभावित -चौकी इंचार्ज आरके गौतम ने बताया कि दो दिन से शाकंभरी खोल में पानी का बहाव काफी तेज है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। भूरादेव मंदिर के पास सूचना पट लगाकर श्रद्धालुओं को चेतावनी दी गई है कि आगे रास्ता संकरा है और संभावित बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे चेतावनी के बावजूद आगे जाने का प्रयास न करें। मौसम का मिजाज पूरी तरह सामान्य होने और रास्ते की स्थिति सुरक्षित होने के बाद ही शाकंभरी देवी मंदिर की यात्रा की योजना बनाएं।

पानी घटने पर बेहट-बिहारीगढ़ मार्ग पर यातायात सुचारु -शिवालिक पहाड़ियों में हुई लगातार बारिश का असर केवल शाकंभरी मार्ग तक सीमित नहीं रहा। मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र की बरसाती नदियों और खोल में पानी का बहाव तेज हो गया। कई स्थानों पर पानी आने से दर्जनभर गांवों के संपर्क मार्ग प्रभावित हुए। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित रहा। ग्रामीणों को जरूरी काम के लिए बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मार्गों पर पानी आने के कारण लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा।

श्रद्धालुओं से अपील-मौसम साफ होने तक टालें यात्रा -मंगलवार दोपहर बाद राहत की स्थिति उस समय बनी, जब क्षेत्र की कुछ बरसाती नदियों में पानी का बहाव कम होने लगा। इसके बाद बेहट-बिहारीगढ़ मार्ग पर आवागमन सुचारु हो सका। हालांकि शाकंभरी खोल में तेज बहाव को देखते हुए मंदिर मार्ग पर अभी भी सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन और पुलिस की ओर से नदी-खोल के आसपास निगरानी रखी जा रही है। लोगों को तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने और बिना स्थिति जाने किसी भी मार्ग पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।