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Saharanpur News: धार्मिक स्थलों के मामलों में फिर टली सुनवाई, अब 4 और 5 अगस्त की तारीख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: देवबंद, संवाददाता। तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों से जुड़े धारा-67 के मामलों की सुनवाई शुक्रवार को एक बार फिर टल गई। तहसीलदार न्य

Saharanpur News: धार्मिक स्थलों के मामलों में फिर टली सुनवाई, अब 4 और 5 अगस्त की तारीख

Saharanpur News: देवबंद। तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों से जुड़े धारा-67 के मामलों की सुनवाई शुक्रवार को एक बार फिर टल गई। तहसीलदार न्यायालय में संबंधित धर्मस्थलों के प्रबंधक और सचिव पहुंचे, लेकिन अधिवक्ताओं के अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब चार मामलों की सुनवाई चार अगस्त और दो मामलों की पांच अगस्त को होगी। प्रशासन ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों को दो हिस्सों में बांटकर नई तारीख तय की है। संबंधित पक्षकारों को इन तिथियों पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 13 और 20 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित थी।

पक्षकारों के अनुरोध पर 24 जुलाई की तारीख तय हुई, लेकिन बार संघ के अवकाश के चलते उस दिन भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सुनवाई 27 जुलाई और फिर 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं के अवकाश के कारण मामला आगे बढ़ गया। अब सभी छह मामलों की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में होगी।

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