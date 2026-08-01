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Saharanpur News: अवैध रुप से चल रहे डेंटल क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: -एसीएमओ के नेतृत्व में निरीक्षण मासूम की हत्या के आरोप में इंस्टाग्राम प्रेमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्जजनपद मेरठ के ध्यानार्थ....0-समीर हत्याक

Saharanpur News: अवैध रुप से चल रहे डेंटल क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब सील

Saharanpur News: देवबंद। एसीएमओ डॉ. कपिल देव ने शिकायत पर नगर स्थित डेंटल क्लीनिक और पैथोलोजी लैब पर छापेमारी की। इस दौरान वैध दस्तावेज मौके पर न दिखाए जाने पर उन्हें सीज कर तीन दिनों में स्पष्टीकरण देने को नोटिस दिया गया। शुक्रवार दोपहर एसीएमओ डा. कपिल देव ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पठानपुरा स्थित डेंटल क्लीनिक और शिक्षक नगर के निकट संचालित पैथोलोजी लैब पहुंच निरीक्षण किया। इस दौरान टीम द्वारा संचालकों से संचालन संबंधी दस्तावेज दिखाने पर वह उस समय कोई भी अभिलेख नहीं दिखा पाए। वहीं, लैब पर भी पंजीकृत चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं मिला। एसीएमओ डा. कपिल देव ने बताया कि काफी समय से लोगों से शिकायत मिलने के बाद टीम ने निरीक्षण किया।

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बताया कि डेंटल क्लीनिक और पैथोलोजी लैब संचालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जिसके बाद दोनों को सील करते हुए संचालकों को तीन दिन में अपने वैध दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत करने को कहा गया है। बताया कि निर्धारित अवधि में वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो उक्त संचाालकों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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