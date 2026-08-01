Saharanpur News: अवैध रुप से चल रहे डेंटल क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब सील
Saharanpur News: -एसीएमओ के नेतृत्व में निरीक्षण मासूम की हत्या के आरोप में इंस्टाग्राम प्रेमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्जजनपद मेरठ के ध्यानार्थ....0-समीर हत्याक
Saharanpur News: देवबंद। एसीएमओ डॉ. कपिल देव ने शिकायत पर नगर स्थित डेंटल क्लीनिक और पैथोलोजी लैब पर छापेमारी की। इस दौरान वैध दस्तावेज मौके पर न दिखाए जाने पर उन्हें सीज कर तीन दिनों में स्पष्टीकरण देने को नोटिस दिया गया। शुक्रवार दोपहर एसीएमओ डा. कपिल देव ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पठानपुरा स्थित डेंटल क्लीनिक और शिक्षक नगर के निकट संचालित पैथोलोजी लैब पहुंच निरीक्षण किया। इस दौरान टीम द्वारा संचालकों से संचालन संबंधी दस्तावेज दिखाने पर वह उस समय कोई भी अभिलेख नहीं दिखा पाए। वहीं, लैब पर भी पंजीकृत चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं मिला। एसीएमओ डा. कपिल देव ने बताया कि काफी समय से लोगों से शिकायत मिलने के बाद टीम ने निरीक्षण किया।
बताया कि डेंटल क्लीनिक और पैथोलोजी लैब संचालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जिसके बाद दोनों को सील करते हुए संचालकों को तीन दिन में अपने वैध दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत करने को कहा गया है। बताया कि निर्धारित अवधि में वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो उक्त संचाालकों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।