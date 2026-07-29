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Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं

Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया

Saharanpur News: रामपुर मनिहारान। जैन समाज प्रबंधकारिणी समिति के तत्वाधान में आचार्य श्री भारत भूषण महाराज के सानिध्य में अष्टहानिका महापर्व के अवसर पर चल रहे 9 दिवसीय श्री 1008 शान्तिनाथ महामण्डल विधान के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आस पास के जिलों से आए श्रद्धालुओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। बुधवार को श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़े मंदिर में आचार्य श्री भारत भूषण महाराज का अष्टद्रव्य से भव्य पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। इस दौरान मुजफ्फरनगर, शामली, सरधना, सरसावा, नानौता आदि विभिन्न स्थानों से आए जैन समाज के लोगों ने महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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इस दौरान आचार्य श्री भारत भूषण महाराज ने कहा कि जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु-शिष्य परंपरा, ज्ञान और आत्मकल्याण का प्रतीक है। प्रधान मनोज जैन, महामंत्री निपुण जैन, अभिषेक जैन, अंकुश जैन, रोहित जैन, ललित जैन, संजय जैन, अनिल जैन, विनीत जैन, सचिन जैन, सुधीर जैन, अमित जैन, शशांक जैन, भूपेंद्र जैन, अरिहंत जैन, पुष्पेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।

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