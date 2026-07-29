Saharanpur News: श्रद्धाभक्ति व हर्षाेल्लास से मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व
Saharanpur News: श्रद्धाभक्ति व हर्षाेल्लास से मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व परश्रद्धाभक्ति व हर्षाेल्लास से मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व परश्रद्धाभक्ति व हर्षाेल्लास से मनाया
Saharanpur News: गंगोह। गुरु पूर्णिमा पर्व पर पूजा-अर्चना, यज्ञ, गुरु वंदन, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण में श्रद्धालुओं ने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर धर्म एवं सेवा मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री बालाजी धाम में बालाजी हनुमान को चोला अर्पण उपरान्त महंत सुशील शर्मा ने श्रद्धालुओं को गुरु मंत्र व आशीर्वाद दिया। अनुराग शर्मा, मुकेश गर्ग, सुनील अग्रवाल, आशीष गर्ग, सुनील ऐरन, बलवंत मलिक, जय सिंह, संजय प्रजेश सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे। सैकडों लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। उधर, गायत्री शक्तिपीठ में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 12 घंटे का अखंड गायत्री जप एवं दीप यज्ञ संपन्न हुआ।
यज्ञाचार्य सुनील शर्मा ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने तथा अंशदान-समयदान का संकल्प दिलाया। आचार्य वेदव्यास तथा पं. श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के योगदान का भी उल्लेख किया। गायत्री शक्तिपीठ दूधला व बाबा बंशीवाला परिवार द्वारा महादेव कुटी में गुरु पुर्णिमा पर्व मनाया।
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