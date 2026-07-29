Saharanpur News: युग चेतना केंद्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व

Saharanpur News: युग चेतना केंद्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्वयुग चेतना केंद्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्वय

Saharanpur News: सरसावा। अंबाला रोड स्थित शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित युग चेतना केंद्र पर गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गायत्री परिवार की टोली ने भजन प्रस्तुत कर गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता का वर्णन किया और श्रद्धालुओं को गुरु के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम में किरण भटनागर और सुरेश रोहिला ने भजनों के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने गुरु पूर्णिमा को ज्ञान को आत्मसात करने का पर्व बताया है। उन्होंने कहा कि गुरु की महिमा का अनुभव करने तथा समर्पण, साधना और आत्मविलय का यह पावन अवसर प्रत्येक साधक के जीवन में विशेष महत्व रखता है。

कार्यक्रम का महत्व वक्ताओं ने कहा कि सद्गुरु का मिलना जीवन की सबसे दुर्लभ उपलब्धियों में से एक है। जब मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा और वेदना उत्पन्न होती है, तब उसका समाधान करने और अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गुरु ही परमात्मा की उस दिव्य चेतना का स्वरूप हैं, जो मानव को आत्मबोध कराते हुए जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। इस अवसर पर विश्व की कल्याण की कामना करते हुए 9 कुंडीय हवन यज्ञ हुआ।

अन्य मंदिरों में उत्सव उधर कस्बे के प्राचीन श्री बनखंडी महादेव मंदिर, अंबाला रोड स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, श्री दुर्गा कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर तथा गांव सौराना के हनुमान मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया।