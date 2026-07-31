Saharanpur News: मुठभेड में गोली लगने से घायल हुआ हिस्ट्रीशीटर गोकश बदमाश
Saharanpur News: मिर्जापुर में पुलिस और गोकशो के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जावेद घायल हो गया। पुलिस ने जावेद के पास से अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। जावेद पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। उसका साथी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।
Saharanpur News: मिर्जापुर। पुलिस व गोकशो के बीच बूढी यमुना नदी के पास जंगल में मुठभेड हुई। जिसमें एक गोकश हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि फरार हुए दूसरे गोकश बदमाश की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग जारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी की स्पलेंडर मोटरसाइकिल तथा गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किये है। मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी अभिनन्दन सिंह के निर्देश पर मिर्जापुर पुलिस ने गुरूवार को दोपहर रायपुर क्षेत्र की बूढी यमुना नदी के पास वाहन चैकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान पुलिस को एक बाईक पर दो संदिग्ध बाईक सवार आते दिखायी दिये। पुलिस ने बाईक सवार दोनो बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी इन्सपेक्टर सुबे सिंह की अगुवाई में चली गोली से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश की पहचान जावेद पुत्र रईस निवासी महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर के रूप में हुई। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देशी तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी की स्पलेंडर मोटरसाइकिल तथा गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किये है। पुलिस के अनुसार जावेद थाना मिर्जापुर का हिस्ट्रीशीटर और सक्रिय गौकश है। जिसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जंगलों में कॉम्बिंग अभियान चला रही है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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