Saharanpur News: घंटाघर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत, शिवभक्तों पर बरसीं फूलों की पंखुड़ियां
Saharanpur News: घंटाघर पर रविवार शाम कावड़ियों का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. अजय कुमार और अन्य नेताओं ने सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक कांवड़ यात्रा बताया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया। संजय गर्ग ने यात्रा को प्लास्टिक मुक्त रखने के प्रयासों की सराहना की।
Saharanpur News: घंटाघर रविवार शाम ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से गूंज उठा। नगर निगम के कार्यक्रम में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। महापौर डॉ. अजय कुमार, नगर विधायक राजीव गुंबर, एमएलसी वंदना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व मंत्री संजय गर्ग, पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, हेमंत अरोड़ा, केएल अरोड़ा और अमित गगनेजा ने कांवड़ियों का अभिनंदन किया। अजीत सिंह राणा समेत कई पार्षद शिवभक्ति में झूमते नजर आए। महापौर ने कांवड़ यात्रा को सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपरा का प्रतीक बताया।
राजीव गुंबर ने इसे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर बताया। संजय गर्ग ने यात्रा को प्लास्टिक मुक्त रखने के प्रयासों की सराहना की। कांवड़ संघ ने शिविर संचालकों को दो हजार बर्तनों का भंडार दिया। मेरिडेल एकेडमी, पंजाबी बाग के बच्चों ने शिव, पार्वती और गणेश के स्वरूप में प्रस्तुति दी। संचालन डॉ. वीरेंद्र आजम ने किया।
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