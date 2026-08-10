Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: घंटाघर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत, शिवभक्तों पर बरसीं फूलों की पंखुड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: घंटाघर पर रविवार शाम कावड़ियों का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. अजय कुमार और अन्य नेताओं ने सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक कांवड़ यात्रा बताया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया। संजय गर्ग ने यात्रा को प्लास्टिक मुक्त रखने के प्रयासों की सराहना की।

घंटाघर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत, शिवभक्तों पर बरसीं फूलों की पंखुड़ियां
घंटाघर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत, शिवभक्तों पर बरसीं फूलों की पंखुड़ियां

Saharanpur News: घंटाघर रविवार शाम ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से गूंज उठा। नगर निगम के कार्यक्रम में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। महापौर डॉ. अजय कुमार, नगर विधायक राजीव गुंबर, एमएलसी वंदना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व मंत्री संजय गर्ग, पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, हेमंत अरोड़ा, केएल अरोड़ा और अमित गगनेजा ने कांवड़ियों का अभिनंदन किया। अजीत सिंह राणा समेत कई पार्षद शिवभक्ति में झूमते नजर आए। महापौर ने कांवड़ यात्रा को सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपरा का प्रतीक बताया।

ये भी पढ़ें:घंटाघर पर भाजपा ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

राजीव गुंबर ने इसे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर बताया। संजय गर्ग ने यात्रा को प्लास्टिक मुक्त रखने के प्रयासों की सराहना की। कांवड़ संघ ने शिविर संचालकों को दो हजार बर्तनों का भंडार दिया। मेरिडेल एकेडमी, पंजाबी बाग के बच्चों ने शिव, पार्वती और गणेश के स्वरूप में प्रस्तुति दी। संचालन डॉ. वीरेंद्र आजम ने किया।

ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लौट रहे कांवड़िये
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: जनप्रतिनिधियों-अफसरों ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।