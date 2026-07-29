Saharanpur News: मंगल कलश यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण कथा का हुआ शुभारंभ
Saharanpur News: मंगल कलश यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण कथा का हुआ शुभारंभमंगल कलश यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण कथा का हुआ शुभारंभमंगल कलश यात्रा के साथ श्री शिव
Saharanpur News: देवबंद। देवबंद के गांव मानकी स्थित सिद्धपीठ श्री मन्केश्वर महादेव मंदिर में छह दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ बुधवार को भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाते हुए यात्रा निकाली। सिद्धपीठ श्री मन्केश्वर महादेव मंदिर में पंड़ित कालिका प्रसाद ने पूजन कार्य संपन्न कराया। जबकि कथा का उद्घाटन अजय मित्तल द्वारा किया गया। कथा के प्रथम दिन कथाव्यास मनोज महाराज ने सत्संग की महिमा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में सत्संग का विशेष महत्व है। सत्संग से ही मनुष्य के भीतर विवेक जागृत होता है।
कहा कि शिव महापुराण का श्रवण व्यक्ति को सांसारिक कष्टों से मुक्ति देकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड और जीवों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने तपस्या कर शिव कृपा प्राप्त की और फिर अपनी मानसिक शक्ति से प्रजापतियों, ऋषियों और आदि मानव की रचना की। इस दौरान भजनों से भजनों से वातावरण शिवमय हो गया। संचालन सुधीर गर्ग ने किया। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रविंद चौधरी, विजय सिंघल, रितेश बंसल एड., राजेश सिंघल, मंजू शर्मा, विपिन त्यागी, अर्जुन सिंह, महक सिंह, नरेश बंसल, अनीता तायल और रीना गंभीर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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