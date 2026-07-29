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Saharanpur News: प्रवचन एवं भजनों के माध्यम से बताई गुरु की महिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: प्रवचन एवं भजनों के माध्यम से बताई गुरु की महिमा

Saharanpur News: देवबंद। प्राचीन सिद्धकुटी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भजनोपदेशक ने प्रवचन और भजनों के माध्यम से गुरु की अपरमपार महिमा बताई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगराध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर जाकर मां भगवती की आराधना की। इस दौरान उन्होंने श्री महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंन अंतरराष्ट्रीय ध्यान योग गुरु स्वामी दीपांकर महाराज का अभिनंदन कर ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अभिषेक त्यागी, बलवीर सैनी, अजय गर्ग, राहुल शर्मा, पवन धीमान और शुभम त्यागी आदि मौजूद रहे।सिद्धकुटी

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में बुधवार को कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ। जिसके ब्रह्मा डा. अमित शास्त्री और यजमान दीपक आर्य सपत्नीक रहे। सिद्धकुटी के स्वामी शांतनु महाराज, कुरुक्षेत्र से आए डा. अमित शास्त्री, डा. सुरेंद्र आर्य, नानौता के ऋषिदेव आर्य और जींद हरियाणा से आए पंडित अभिषेक आर्य ने भजनों के माध्यम से गुरु की महिमा बताई। कहा कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानपाल आर्य एवं संचालन मास्टर जनेश्वर प्रसाद ने किया। इस दौरान महिपाल आर्य, दीपकराज सिंघल, अजब सिंह, डा. संजय कुमार, सतेंद्र त्यागी, यशपाल सिंह, जनकवीर आर्य, डा. अरविंद जौहरी, राजकुमार जाटव आदि मौजूद रहे।

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