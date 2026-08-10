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Saharanpur News: गौ रक्षा दल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: तिड़फुआ के पास कांवड़ यात्रा के दौरान डाक कांवड़ रोकने और डीजे बंद कराने के आरोप में गौ रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ युवकों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी ने कहा कि वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Saharanpur News: गौ रक्षा दल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

Saharanpur News: तिड़फुआ के पास डाक कांवड़ रोकने और डीजे बंद कराने के आरोप में गौ रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी विनोद कुमार से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश पंवार ने कहा कि कांवड़ यात्रा रोकना निंदनीय है। सोहनलाल, सुभाष चंद, राधेश्याम, सोमपाल, सर्वेश और संजय ने तहरीर देकर बताया कि जोंधेबांस से करीब 20 कांवड़िये ट्रैक्टर-ट्रॉली से हरिद्वार जा रहे थे। दोपहर करीब एक बजे तिड़फुआ के पास कुछ युवकों ने डीजे बंद कराया और चालक से मारपीट कर चाबी निकाल ली। काफी देर बाद यात्रा आगे बढ़ सकी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

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