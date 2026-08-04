Saharanpur News: मित्रता दिवस पर प्रेम और भाईचारे का दिया संदेश
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Saharanpur News: सहारनपुर, संवाददाता। मित्रता दिवस के अवसर पर संभाल परिवार ने एक होटल सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर आपसी प्रेम, विश्वास और भाईचारे को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। केएल. अरोड़ा और अध्यक्ष सरदार सुपनीत सिंह ने कहा कि मित्रता जीवन में सहयोग, विश्वास और अपनापन बढ़ाती है। मनजीत अरोड़ा और रविंद्र मिगलानी ने एकता का संदेश दिया। विशाल इलाहाबादी और जय कालड़ा ने मनोरंजक गेम्स कराए, जिनमें सभी ने उत्साह से भाग लिया। लक्की ठकराल, वरुण परुथी, सुनील बजाज, दीपक मिगलानी और मनीष धवन का नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया। मीनू ठकराल और योगेश टंडन ने गीत प्रस्तुत किए, जबकि बाद में सदस्यों ने डीजे पर नृत्य किया।
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