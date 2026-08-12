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Saharanpur News: निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा एवं कांवड़ सेवा शिविरों का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: फोटों-602- निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा सेवा के समापन पर मौजूद अतिथि मौजूद अतिथि गंगोह संवाददाता। शोभित विवि, जयहिन्द सामाजिक संस्था और वीकेयर हॉस्पिटल, क

Saharanpur News: निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा एवं कांवड़ सेवा शिविरों का समापन

Saharanpur News: गंगोह । शोभित विवि, जयहिन्द सामाजिक संस्था और वीकेयर हॉस्पिटल, के संयुक्त सौजन्य से आयोजित निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा एवं कांवड़ सेवा शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। उक्त सेवा 08 से 11 अगस्त 2026 तक हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। शुभारम्भ शिव चौक से कुलसचिव, प्रो. महिपाल सिंह, सूफी जहीर अख्तर, डा. रविकांत सैनी एवं सीएचसी प्रभारी डॉ. रोहित वालिया द्वारा किया गया था। इसके अलावा नगर व देहात भर में लगे पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, बाबा बंशी वाला परिवार, श्री सत्य साई, राकेश पंडोरों वालों, चौ. नक्षत्रपाल सिंह के कांवड सेवा शिविर भी आज दोपहर बाद सम्पन्न हो गये।

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कांवडयात्रा के सकुशल समापन पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

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