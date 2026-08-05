Saharanpur News: बोन एंड ज्वाइंट डे पर 175 बुजुर्गों की निःशुल्क हड्डी जांच
Saharanpur News: सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब ने बोन और ज्वाइंट सप्ताह के तहत ट्रामा सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। 175 बुजुर्गों की हड्डियों की जांच की गई। विशेषज्ञों ने कैल्शियम की कमी और व्यायाम के महत्व पर ध्यान दिया। शिविर में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई।
Saharanpur News: बोन एंड ज्वाइंट सप्ताह के तहत सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब ने बोन एंड ज्वाइंट डे के अवसर पर बाजोरिया रोड स्थित ट्रामा सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। शिविर में 175 बुजुर्गों की बीएमडी मशीन से हड्डियों की जांच की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि बढ़ती उम्र में कैल्शियम की कमी और हड्डियों के कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने संतुलित आहार, पर्याप्त कैल्शियम, नियमित व्यायाम और गिरने से बचाव के लिए जरूरत पड़ने पर छड़ी या वॉकर का उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के प्रति भी जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब के अध्यक्ष डॉ. शशिकांत सैनी, सचिव डॉ. राहुल सिंह, कोषाध्यक्ष डॉ. रजनीश सिंघल, डॉ. गिरीश डंग, डॉ. मुकुंद, डॉ. सिद्धार्थ बंसल और डॉ. दलजीत सिंह मौजूद रहे।
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