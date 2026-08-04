Saharanpur News: बोन एंड ज्वाइंट डे पर 175 बुजुर्गों की निःशुल्क बीएमडी जांच
Saharanpur News: इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब ने बोन एंड ज्वाइंट सप्ताह के तहत 175 बुजुर्गों की मुफ्त हड्डियों की जांच की। विशेषज्ञों ने हड्डियों की मजबूती के लिए संतुलित खानपान और व्यायाम के महत्व पर चर्चा की। इसके साथ ही बुजुर्गों को गिरने से बचने के लिए सावधानियों के बारे में भी बताया गया।
Saharanpur News: इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में मनाए जा रहे बोन एंड ज्वाइंट सप्ताह के तहत सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बोन एंड ज्वाइंट डे पर बाजोरिया रोड स्थित श्याम आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सेंटर में 175 बुजुर्गों की बीएमडी मशीन से निःशुल्क हड्डियों की जांच की गई। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बुजुर्गों को हड्डियों को मजबूत रखने के लिए संतुलित खानपान, पर्याप्त कैल्शियम एवं नियमित व्यायाम के महत्व के बारे में जानकारी दी। चिकित्सकों ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी और कैल्शियम की कमी की समस्या बढ़ जाती है।
ऐसे में फिसलकर गिरने से फ्रैक्चर का खतरा रहता है। बुजुर्गों को गिरने से बचने के लिए सावधानी बरतने तथा आवश्यकता पड़ने पर छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। आमजन को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने के प्रति भी जागरूक किया गया। सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब के अध्यक्ष डॉ. शशिकांत सैनी, सचिव डॉ. राहुल सिंह, कोषाध्यक्ष डॉ. रजनीश सिंघल, डॉ. गिरीश डंग, डॉ. मुकुंद, डॉ. सिद्धार्थ बंसल, डॉ. दलजीत सिंह आदि रहे।
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