Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: बोन एंड ज्वाइंट डे पर 175 बुजुर्गों की निःशुल्क बीएमडी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब ने बोन एंड ज्वाइंट सप्ताह के तहत 175 बुजुर्गों की मुफ्त हड्डियों की जांच की। विशेषज्ञों ने हड्डियों की मजबूती के लिए संतुलित खानपान और व्यायाम के महत्व पर चर्चा की। इसके साथ ही बुजुर्गों को गिरने से बचने के लिए सावधानियों के बारे में भी बताया गया।

Saharanpur News: बोन एंड ज्वाइंट डे पर 175 बुजुर्गों की निःशुल्क बीएमडी जांच

Saharanpur News: इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में मनाए जा रहे बोन एंड ज्वाइंट सप्ताह के तहत सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बोन एंड ज्वाइंट डे पर बाजोरिया रोड स्थित श्याम आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सेंटर में 175 बुजुर्गों की बीएमडी मशीन से निःशुल्क हड्डियों की जांच की गई। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बुजुर्गों को हड्डियों को मजबूत रखने के लिए संतुलित खानपान, पर्याप्त कैल्शियम एवं नियमित व्यायाम के महत्व के बारे में जानकारी दी। चिकित्सकों ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी और कैल्शियम की कमी की समस्या बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: जोड़ों की बीमारी के बारे में बताया

ऐसे में फिसलकर गिरने से फ्रैक्चर का खतरा रहता है। बुजुर्गों को गिरने से बचने के लिए सावधानी बरतने तथा आवश्यकता पड़ने पर छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। आमजन को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने के प्रति भी जागरूक किया गया। सहारनपुर आर्थोपेडिक क्लब के अध्यक्ष डॉ. शशिकांत सैनी, सचिव डॉ. राहुल सिंह, कोषाध्यक्ष डॉ. रजनीश सिंघल, डॉ. गिरीश डंग, डॉ. मुकुंद, डॉ. सिद्धार्थ बंसल, डॉ. दलजीत सिंह आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।