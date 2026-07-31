Saharanpur News: शराब डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर चिकित्सक से 13.50 लाख की ठगी
Saharanpur News: नानौता में एक व्यक्ति ने शराब की डिस्ट्रीब्यूशन दिलाने का झांसा देकर 13.50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि राजीव अग्रवाल ने एक फर्जी कंपनी का भागीदार बनकर जानकारी दी और सिक्योरिटी के रूप में पैसे लिए। हालांकि, आश्वस्त करने के बावजूद शराब की सप्लाई नहीं मिली। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
Saharanpur News: नानौता। अंग्रेजी शराब की डिस्ट्रीब्यूशन दिलाने और मोटा मुनाफा कराने का झांसा देकर 13.50 लाख रुपये ठगने के आरोप में नानौता थाना पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने नोटरीकृत पार्टनरशिप एग्रीमेंट और बैंक लेनदेन के दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। पीड़ित नरेशचंद शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी प्रकाश कुंज विहार कॉलोनी, मोहल्ला शेखजादगान, कस्बा व थाना नानौता ने शिकायत में बताया कि वह नेत्र चिकित्सक हैं और नानौता में क्लीनिक चलाते हैं। उनकी पहचान डॉ. मनोज त्यागी के माध्यम से राजीव अग्रवाल पुत्र ब्रजमोहन अग्रवाल निवासी ज्वाला लाइन, रामनगर रेंज, नैनीताल, उत्तराखंड से हुई थी।
आरोप है कि राजीव अग्रवाल ने खुद को मैसर्स रकरेस्ट डिस्टीलरी प्रा.लि. चंडीगढ़ से जुड़ा बताते हुए सहारनपुर जिले की होलसेल डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने का प्रस्ताव रखा और 25 लाख रुपये सिक्योरिटी मांगी। पीड़ित के अनुसार 20 अगस्त 2025 को डिस्ट्रीक्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जिसकी अवधि 31 मार्च 2030 तक बताई गई। इसके बाद 22 अगस्त को 4.99 लाख रुपये और 26 अगस्त को डॉ. मनोज त्यागी की पत्नी के खाते से 5 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से राजीव अग्रवाल के आईडीबीआई बैंक, रामनगर स्थित खाते में भेजे गए। इसके अलावा 3.50 लाख रुपये नकद भी दिए गए। आरोप है कि 30 अगस्त तक पहली शराब खेप देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई सप्लाई नहीं मिली। बाद में जानकारी करने पर कथित तौर पर ऐसा कोई लाइसेंस नहीं मिला। एसएसपी के आदेश पर नानौता थाना पुलिस ने आरोपी राजीव अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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