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Saharanpur News: सोमपाल कश्यप अध्यक्ष व सोसिंग कश्यप चुने गए उपाध्यक्ष 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सोमपाल कश्यप अध्यक्ष व सोसिंग कश्यप चुने गए उपाध्यक्ष 

Saharanpur News: बेहट। क्षेत्र के गांव बड़वाला में बुधवार को कश्यप महासभा के गठन को लेकर ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सोमपाल कश्यप को ब्लॉक साढ़ौली अध्यक्ष व सोसिंग कश्यप को कार्यवाहक ब्लॉक उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं मुजफ्फराबाद ब्लॉक के लिए कंवरपाल सिंह कश्यप कार्यवाहक अध्यक्ष व सोमपाल (इस्माइलपुर) को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए समाजहित में ईमानदारी से कार्य करने का भरोसा दिलाया। पूर्व प्रधान मांगेराम कश्यप ने कहा, कि महासभा का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाने, युवाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने तथा कश्यप समाज के स्वर्णिम इतिहास को गांव-गांव तक पहुंचाना है।

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संयोजक बाबूराम कश्यप ने बताया, कि 23 अगस्त को होने वाले महासभा के चुनाव को लेकर कोर कमेटी प्रत्येक ब्लॉक में बैठकें कर समाज को जागरूक कर रही है। अर्चना कश्यप ने महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अधिवक्ता बिजेंद्र कश्यप ने कहा कि समाज का महासभा पर विश्वास बढ़ा है और भविष्य में बेहतर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।बैठक की अध्यक्षता चंद्रभान कश्यप तथा संचालन पूर्व प्रधान राजू कश्यप ने किया। बैठक रफल सिंह, हुकम सिंह, सत्यपाल सिंह, ऋषिपाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुंदरलाल कश्यप, राघव, जय कुमा, इसम सिंह आदि कश्यप समाज के जिम्मेदार लोगों ने भाग लिया।

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