Saharanpur News: खाद्य सुरक्षा: घंटाघर जनता बेकर्स पर छापा, ढोकले और रसगुल्ले के नमूना भरें
Saharanpur News: -आधिकारियों ने जांच में मिलीं कमियों पर सुधार नोटिस भी दिया 0-खाद्य सुरक्षा: घंटाघर जनता बेकर्स पर छापा, ढोकले और रसगुल्ले के नमूना भरें0-खाद्य सुरक्
Saharanpur News: सहारनपुर। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को घंटाघर स्थित जनता बेकर्स पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। सहायक आयुक्त खाद्य-2 डॉ. चमन लाल के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर बिक्री के लिए रखे ढोकले और रसगुल्ले के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए। जांच के दौरान खाद्य प्रतिष्ठान में कुछ कमियां भी पाई गईं, जिनके लिए संचालक विजय कुमार खुराना को सुधार नोटिस जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदंबा प्रसाद और जवाहरलाल आदि रहे。
खाद्य पदार्थों में मिलावट पर तेज होगा अभियान: सिटी मजिस्ट्रेट
नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की मिलावट पर अभियान तेज करने की बात कही। किया जाएगा। करने की बात कही। कहा मिठाई, दूध, पनीर, खोया, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की सघन जांच कराई जा रही है। संदिग्ध प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण के साथ खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे जा रहे हैं। कहा कि "लोगों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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