Saharanpur News: बारिश में भीगा हजारों कुंतल धान, मंडी की व्यवस्थाओं पर सवाल
Saharanpur News: हालिया बारिश से किसानों को राहत मिली, लेकिन अनाज मंडी में उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। कई किसानों का धान खुले में भीग गया, जिससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई और मूल्य में गिरावट आई। किसानों ने मंडी में बेहतर सुविधाओं की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे नुकसान से बचा जा सके।
Saharanpur News: बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं अनाज मंडी में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पर्याप्त टीन शेड, सुरक्षित भंडारण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बंपर आवक के बीच हजारों कुंतल धान खुले में भीग गया। किसानों का कहना है कि इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई और बाजार में धान के दाम करीब एक हजार रुपये प्रति कुंतल तक गिर गए। उधर, नगर की कई सड़कें और गलियां भी घंटों जलमग्न रहने से आम जनजीवन प्रभावित रहा। किसान मानसिंह सैनी, रामनिवास, रामपाल, पालेराम और इरशाद चौधरी ने कहा कि मंडी समिति किसानों से भारी मंडी शुल्क वसूलती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।
उनका कहना है कि मंडी में पर्याप्त टीन शेड, पक्के प्लेटफॉर्म और जल निकासी की व्यवस्था होती तो फसल को नुकसान नहीं होता। व्यापारी मोल्हडमल गर्ग, कल्याण दत्त शर्मा, संदीप कुमार, गगन कुमार, राजकुमार, विनोद कुमार, गोविंद राम और प्रदीप सैनी ने भी मंडी प्रशासन से पर्याप्त टीन शेड, सुरक्षित भंडारण, पक्के प्लेटफॉर्म और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान किसानों और व्यापारियों को नुकसान न उठाना पड़े।
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