Saharanpur News: बारिश में भीगा हजारों कुंतल धान, मंडी की व्यवस्थाओं पर सवाल

Saharanpur News: बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं अनाज मंडी में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पर्याप्त टीन शेड, सुरक्षित भंडारण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बंपर आवक के बीच हजारों कुंतल धान खुले में भीग गया। किसानों का कहना है कि इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई और बाजार में धान के दाम करीब एक हजार रुपये प्रति कुंतल तक गिर गए। उधर, नगर की कई सड़कें और गलियां भी घंटों जलमग्न रहने से आम जनजीवन प्रभावित रहा। किसान मानसिंह सैनी, रामनिवास, रामपाल, पालेराम और इरशाद चौधरी ने कहा कि मंडी समिति किसानों से भारी मंडी शुल्क वसूलती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।