Saharanpur News: बंद मकान में हजारों की चोरी
Saharanpur News: मजदूरी करने गए परिवार के घर से अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के जेवर और दहेज का सामान चुरा लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यह घटना मोहल्ला किला में हुई है, जब परिवार दिन के समय काम पर गया था।
Saharanpur News: मजदूरी करने गया परिवार के पीछे से बंद मकान से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित देहज का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है । मोहल्ला किला निवासी मांगेराम, सुरेशो वह उनकी पुत्री टीना मजदूरी का कार्य करती है ,शुक्रवार की सुबह वह रोजाना की तरह मजदूरी करने चली गई दोपहर को करीब 1:00 बजे घर पर खाना खाने आए तो घर के कमरों वह अलमारी के के ताले टूटे हुए देख तो उनके होश उड़ गए, चेक करने पर पता चला तो चोरों ने संदूक में रखे जेवर वह करीब चालीस हजार की नगदी के साथ लड़की के दहेज में देने के लिए रखे सामान भी चोरी कर लिया।
मांगेराम ने पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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