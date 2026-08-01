Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: बंद मकान में हजारों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: मजदूरी करने गए परिवार के घर से अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के जेवर और दहेज का सामान चुरा लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यह घटना मोहल्ला किला में हुई है, जब परिवार दिन के समय काम पर गया था।

Saharanpur News: बंद मकान में हजारों की चोरी

Saharanpur News: मजदूरी करने गया परिवार के पीछे से बंद मकान से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित देहज का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है । मोहल्ला किला निवासी मांगेराम, सुरेशो वह उनकी पुत्री टीना मजदूरी का कार्य करती है ,शुक्रवार की सुबह वह रोजाना की तरह मजदूरी करने चली गई दोपहर को करीब 1:00 बजे घर पर खाना खाने आए तो घर के कमरों वह अलमारी के के ताले टूटे हुए देख तो उनके होश उड़ गए, चेक करने पर पता चला तो चोरों ने संदूक में रखे जेवर वह करीब चालीस हजार की नगदी के साथ लड़की के दहेज में देने के लिए रखे सामान भी चोरी कर लिया।

मांगेराम ने पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Crime News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।