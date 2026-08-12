Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: बेटी की विदाई पर पिता छुप छुप कर रोता है-प. अवनीश शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: -कथावाचक प. अवनीश शर्मा क्योकि बेटियां ही बाप को सबसे ज्यादा प्यार देती है। शिव महापुराण में माता पार्वती की विदाई का प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास भी

Saharanpur News: बेटी की विदाई पर पिता छुप छुप कर रोता है-प. अवनीश शर्मा

Saharanpur News: गंगोह । कथावाचक पं. अवनीश शर्मा ने कहा कि बेटी की विदाई सबसे ज्यादा कष्टदाई पिता के लिए होती है। क्योकि बेटियां ही बाप को सबसे ज्यादा प्यार देती है। शिव महापुराण में माता पार्वती की विदाई का प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास भी स्वयं की आंखों को नम होने से नही रोक सके। उन्होंने कहा कि विदाई का समय ऐसा होता है, जबकि सभी परिजन, रिश्तेदार, मित्र सखा सभी रोते नजर आते है। मां का तो जैसे कलेजे का टुकड़ा ही उससे दूर चला गया और बाप धैर्य धारण करके दूसरों को संभालते हुए ऊपरी तौर से तो नहीं रोता लेकिन अंदर ही अंदर मानो टूट सा जाता है।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: बाबा भोलेनाथ-माता पार्वती विवाह प्रसंग सुन श्रोता मंत्रमुग्ध

पूरे कथा पंडाल का माहौल भावुकता से भरा हुआ भक्तिमय बना रह रुद्राभिषेक के मुख्य यजमान अतुल गोयल, कनिका सचिन अनीता गर्ग पूनम गर्ग शुभ गर्ग प्रदीप गर्ग रीटा गर्ग लक्षित गर्ग पल्लवी गर्ग मिथिलेश गर्ग विशाल गोयल आभा गोयल वाणी वशिष्ठ अवनीश वशिष्ठ अंजना वशिष्ठ ध्रुव वशिष्ठ आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।