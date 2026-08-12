Saharanpur News: बेटी की विदाई पर पिता छुप छुप कर रोता है-प. अवनीश शर्मा
Saharanpur News: -कथावाचक प. अवनीश शर्मा क्योकि बेटियां ही बाप को सबसे ज्यादा प्यार देती है। शिव महापुराण में माता पार्वती की विदाई का प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास भी
Saharanpur News: गंगोह । कथावाचक पं. अवनीश शर्मा ने कहा कि बेटी की विदाई सबसे ज्यादा कष्टदाई पिता के लिए होती है। क्योकि बेटियां ही बाप को सबसे ज्यादा प्यार देती है। शिव महापुराण में माता पार्वती की विदाई का प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास भी स्वयं की आंखों को नम होने से नही रोक सके। उन्होंने कहा कि विदाई का समय ऐसा होता है, जबकि सभी परिजन, रिश्तेदार, मित्र सखा सभी रोते नजर आते है। मां का तो जैसे कलेजे का टुकड़ा ही उससे दूर चला गया और बाप धैर्य धारण करके दूसरों को संभालते हुए ऊपरी तौर से तो नहीं रोता लेकिन अंदर ही अंदर मानो टूट सा जाता है।
पूरे कथा पंडाल का माहौल भावुकता से भरा हुआ भक्तिमय बना रह रुद्राभिषेक के मुख्य यजमान अतुल गोयल, कनिका सचिन अनीता गर्ग पूनम गर्ग शुभ गर्ग प्रदीप गर्ग रीटा गर्ग लक्षित गर्ग पल्लवी गर्ग मिथिलेश गर्ग विशाल गोयल आभा गोयल वाणी वशिष्ठ अवनीश वशिष्ठ अंजना वशिष्ठ ध्रुव वशिष्ठ आदि रहे।
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