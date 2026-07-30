Saharanpur News: ढमोला नदी के तेज बहाव में बहने से बुजुर्ग की मौत
Saharanpur News: ढमोला नदी के तेज बहाव में बहने से बुजुर्ग की मौत ढमोला नदी के तेज बहाव में बहने से बुजुर्ग की मौत ढमोला नदी के तेज बहाव में बहने से बुजुर्ग की मौत ढमो
Saharanpur News: सहारनपुर। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते ढमोला नदी उफान पर है। बुधवार सुबह देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित कृष्ण धाम कॉलोनी के पास रपटे पर साईकिल सवार बुजुर्ग तेज बहाव में नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब नौ बजे एक बुजुर्ग साईकिल से नदी का रपटा पार कर रहे थे। उस समय रपटे के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा था। जैसे ही वह बीच में पहुंचे तो तेज बहाव के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह साईकिल समेत नदी में जा गिरे।
देखते ही देखते तेज पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।घटना की जानकारी मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। नदी में लापता बुजुर्ग की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। टीम ने नदी के विभिन्न हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोपहर के समय घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर शव को बरामद किया गया। देहात कोतवाली इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान लतीफ (68) निवासी गांव सड़क दूधली थाना जनकपुरी के रूप में हुई है। नदी का रपटा पार करते समय बुजुर्ग बह गए और उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई।
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