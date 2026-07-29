Saharanpur News: ढमोला नदी के तेज बहाव में बहने से बुजुर्ग की मौत

Saharanpur News: सहारनपुर। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते ढमोला नदी उफान पर है। बुधवार सुबह देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित कृष्ण धाम कॉलोनी के पास रपटे पर साईकिल सवार बुजुर्ग तेज बहाव में नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब नौ बजे एक बुजुर्ग साईकिल से नदी का रपटा पार कर रहे थे। उस समय रपटे के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा था। जैसे ही वह बीच में पहुंचे तो तेज बहाव के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह साईकिल समेत नदी में जा गिरे।