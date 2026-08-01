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Saharanpur News: एक ही प्लॉट का दो बार बैनामा, विरोध पर दलित बुजुर्ग को दी जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: एक ही प्लॉट का दो बार बैनामा, विरोध पर दलित बुजुर्ग को दी जान से मारने की धमकी

Saharanpur News: एक ही प्लॉट का दो बार बैनामा, विरोध पर दलित बुजुर्ग को दी जान से मारने की धमकी

Saharanpur News: एक ही प्लॉट का दो बार बैनामा करने और विरोध करने पर अनुसूचित जाति के बुजुर्ग को जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एसएसपी के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित इन्द्र सिंह पुत्र स्व. सिमरु निवासी ग्राम टपरी ने हितेश धवन पुत्र बेन्ती लाल धवन, निवासी अहमद बाग, हाल निवासी देहरादून तथा इरशाद पुत्र सत्तार, जुल्फकार पुत्र सत्तार और इनाम पुत्र बुन्दु हसन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तहरीर के अनुसार, पीड़ित ने दिसंबर 2023 में वृंदाधाम कॉलोनी स्थित प्लॉट नंबर-66 का सौदा 5.80 लाख रुपये में किया और 16 जनवरी 2024 तक पूरी रकम अदा कर दी। आरोप है कि पूरी कीमत मिलने के बावजूद हितेश धवन तय तारीख पर बैनामा कराने नहीं पहुंचा। शिकायतों के बाद करीब दस माह बाद एक अक्तूबर 2024 को पीड़ित के पक्ष में बैनामा किया गया। पीड़ित का आरोप है कि इसी प्लॉट का पहले ही इनाम पुत्र बुन्दु हसन के पक्ष में भी बैनामा कराया जा चुका था। आरोप है कि 15 सितंबर 2025 को पीड़ित अपनी पत्नी बाला देवी और संयम पुत्र देवेन्द्र सिंह के साथ प्लॉट पर चारदीवारी कराने पहुंचा तो इरशाद, जुल्फकार और इनाम वहां आ गए। आरोपियों ने जातिसूचक शब्द कहकर गालियां दीं, प्लॉट पर अपना दावा जताया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद एसएसपी के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。

एक साल तक काटते रहे थाने के चक्कर, एसएसपी ने सुना

पीड़ित के अनुसार प्लॉट विवाद और धमकी की शिकायत पहले थाना पुलिस और अधिकारियों से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार एसएसपी के आदेश के बाद कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस मामले में किसकी शिकायत की गई थी?
पीड़ित इन्द्र सिंह ने हितेश धवन, इरशाद, जुल्फकार और इनाम के खिलाफ शिकायत की थी।
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