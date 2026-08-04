Saharanpur News: आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में सहारनपुर परिक्षेत्र प्रदेश में नंबर वन
Saharanpur News: जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में सहारनपुर परिक्षेत्र ने जुलाई माह की प्रदेश स्तर
Saharanpur News: सहारनपुर। जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में सहारनपुर परिक्षेत्र ने जुलाई माह की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। सहारनपुर परिक्षेत्र के साथ इसके तीनों जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली भी संयुक्त रूप से प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे। यह उपलब्धि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों के निष्पक्ष, विधिसम्मत और तय समय में निस्तारण के आधार पर मिली है। आईजीआरएस पोर्टल पर जुलाई 2026 के दौरान प्राप्त सभी शिकायती प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया। इसी के आधार पर जारी मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में सहारनपुर परिक्षेत्र और इसके तीनों जिलों को प्रदेश में शीर्ष स्थान मिला।
उपलब्धि पर पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, समर्पण और टीम भावना की सराहना की। डीआईजी अभिषेक सिंह ने निर्देश दिए कि भविष्य में भी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध, निष्पक्ष और विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के प्रभावी समाधान से आमजन को त्वरित राहत मिले और जनसंतुष्टि का स्तर लगातार बेहतर बना रहे।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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