Saharanpur News: 12 फुट से ऊंचे डीजे रोके, शिविरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी
Saharanpur News: श्रावण कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मंगलवार को काली नदी बॉर्डर पर जनपद में प्रवेश करने वाले डीजे की सघन जांच की गई। एसएसपी अभिनंदन सिंह के निर्देशन में
Saharanpur News: श्रावण कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मंगलवार को काली नदी बॉर्डर पर जनपद में प्रवेश करने वाले डीजे की सघन जांच की गई। एसएसपी अभिनंदन सिंह के निर्देशन में पुलिस ने 12 फुट से अधिक ऊंचाई वाले डीजे को निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने के बाद ही सहारनपुर में प्रवेश की अनुमति दी। निरीक्षक रोजन्त त्यागी, उप निरीक्षक ब्रह्म सिंह और पुलिसकर्मियों ने मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी क्रम में अग्निशमन अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी ने पुलिस टीम के साथ कांवड़ शिविरों का निरीक्षण किया। शिविरों में अग्निशमन यंत्रों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य सुरक्षा इंतजामों की जांच कर संचालकों को सभी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
श्रद्धालुओं से सड़क पर विश्राम न करने तथा केवल निर्धारित शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की अपील की गई। साथ ही प्रत्येक शिविर में अग्निशमन यंत्र क्रियाशील रखने और विद्युत व गैस उपकरणों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।