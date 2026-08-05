Saharanpur News: बीए परीक्षा परिणामों में दिशा भारती कॉलेज का शानदार प्रदर्शन
Saharanpur News: मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में दिशा भारती कॉलेज के छात्रों ने उत्कृष्टता दिखाई। सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। वंशिका, प्रियांशी पवार सहित अन्य छात्रों ने उच्चतम एसजीपीए प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया।
Saharanpur News: मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के घोषित परीक्षा परिणाम में दिशा भारती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर कॉलेज परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया और मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। बीए द्वितीय सेमेस्टर में वंशिका ने 8.12 एसजीपीए के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। आर्यन और मुस्कान ने 7.41 एसजीपीए हासिल कर संयुक्त रूप से दूसरा तथा ओजस्वी ने 7.29 एसजीपीए के साथ तीसरा स्थान पाया। बीए चतुर्थ सेमेस्टर में प्रियांशी पवार ने 8.48 एसजीपीए के साथ प्रथम, सृष्टि ने 8.00 एसजीपीए के साथ द्वितीय और विशु ने 7.61 एसजीपीए के साथ तृतीय स्थान हासिल किया।
अध्यक्ष यशपाल भाटिया, सचिव राजीव अग्रवाल, निदेशक गौरव अग्रवाल और प्राचार्य डॉ. काशीराम शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफलता को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया।
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