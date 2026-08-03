Saharanpur News: सख्ती: ऑनलाइन हाजिरी की प्रतिदिन निगरानी करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी
Saharanpur News: सहारनपुर के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी की प्रगति कम होने के कारण, बेसिक शिक्षा विभाग ने हर दिन ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी है। 1438 स्कूलों में अब ऑनलाइन हाजिरी की रोजाना समीक्षा की जाएगी। विभाग का लक्ष्य डिजिटल हाजिरी व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।
Saharanpur News: सहारनपुर। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी की बेहद कम प्रगति के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले के 1438 परिषदीय स्कूलों में अब ऑनलाइन उपस्थिति की प्रतिदिन निगरानी होगी। महज पांच फीसदी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होने पर विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को रोज समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब हर विद्यालय की डिजिटल हाजिरी पर नजर रखी जाएगी। जिन स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उनकी अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजनी होगी। विभाग का मानना है कि नियमित निगरानी से डिजिटल हाजिरी व्यवस्था में तेजी आएगी और सभी विद्यालय निर्धारित व्यवस्था का पालन करेंगे। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल हाजिरी व्यवस्था को हर हाल में प्रभावी बनाया जाएगा। लगातार लापरवाही मिलने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.
रोज बनेगी गैरहाजिर स्कूलों की अलग रिपोर्ट
डिजिटल हाजिरी की निगरानी अब रोजाना होगी। जिन विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उनकी अलग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजनी होगी। विभाग का लक्ष्य सभी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू कराना है।
प्रगति रिपोर्ट का महत्व
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को डिजिटल हाजिरी की रोज समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य व्यवस्था को पूरी तरह लागू करना है। सभी विद्यालयों से सहयोग की अपेक्षा है। जहां सुधार नहीं होगा, वहां नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
-कोमल चौधरी, बीएसए
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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