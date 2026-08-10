Saharanpur News: जनप्रतिनिधियों-अफसरों ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा
Saharanpur News: रविवार शाम, कांवड़ यात्रा के दौरान गागलहेड़ी में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवभक्तों का पुष्पवर्षा से स्वागत किया। राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी और अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के चेहरों पर खुशी थी, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद थी।
Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार शाम गागलहेड़ी में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मंच पर पहुंचकर शिवभक्तों का पुष्पवर्षा से स्वागत किया। मंच से राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान, एसएसपी अभिनंदन सिंह और एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। पुष्पवर्षा शुरू होते ही कांवड़ मार्ग ‘हर-हर महादेव’ और भोलेनाथ के जयघोष से गूंज उठा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थके कांवड़ियों के चेहरों पर स्वागत से उत्साह नजर आया। उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पुलिसकर्मी कांवड़ियों के सुगम आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे।
मंच पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी ने कांवड़ यात्रा में सेवा और सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। कुछ देर के लिए गागलहेड़ी का कांवड़ मार्ग श्रद्धा, सेवा और सौहार्द के रंग में रंगा नजर आया।
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