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Saharanpur News: विधायक निम की बेटे-बेटी ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता सोना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: रामपुर मनिहारान विधायक देवेन्द्र निम की बेटी गरिमा और बेटे अभिषेक ने उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में ख़ुशी का माहौल है। विधायक ने कहा कि यह उनकी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। खेल प्रेमियों ने भी बधाई दी।

विधायक निम की बेटे-बेटी ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता सोना
विधायक निम की बेटे-बेटी ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता सोना

Saharanpur News: रामपुर मनिहारान विधायक देवेन्द्र निम की बेटी गरिमा निम और बेटे अभिषेक निम ने उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में गरिमा और अभिषेक ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी प्रतिभा, एकाग्रता और सटीक निशाने का शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए और क्षेत्र का नाम रोशन किया। दोनों की इस उपलब्धि पर विधायक देवेन्द्र निम ने खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके और उनके परिवार के लिए बेहद गर्व का क्षण है।

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उन्होंने कहा कि गरिमा और अभिषेक की सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है। गरिमा और अभिषेक की उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, समर्थकों और शुभचिंतकों ने भी बधाई दी।

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