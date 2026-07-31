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Saharanpur News: राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में देवबंद के 10 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: ज्यस्तरीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। गुरुवार को एकेडमी पहुंचे खिलाडिय़ों का अभिनंदन किया गया। कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि मंडल स्तरीय विद्यालय

Saharanpur News: राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में देवबंद के 10 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Saharanpur News: देवबंद। सहारनपुर में आयोजित मंडल स्तरीय विद्यालय कराटे चैंपियनशिप में देवबंद कराटे एकेडमी के खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस दौरान एकेडमी के 10 खिलाडिय़ों का चयन आगामी राज्यस्तरीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। गुरुवार को एकेडमी पहुंचे खिलाडिय़ों का अभिनंदन किया गया। कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि मंडल स्तरीय विद्यालय कराटे चैंपियनशिप में एकेडमी के खिलाडिय़ों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने खिलाडिय़ों की सफलता उनके निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण का परिणाम बताया। कहा कि एकेडमी भविष्य में भी अपने खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेगी।

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उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाडिय़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

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