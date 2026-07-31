Saharanpur News: राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में देवबंद के 10 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Saharanpur News: राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में देवबंद के 10 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
Saharanpur News: ज्यस्तरीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। गुरुवार को एकेडमी पहुंचे खिलाडिय़ों का अभिनंदन किया गया। कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि मंडल स्तरीय विद्यालय
Saharanpur News: देवबंद। सहारनपुर में आयोजित मंडल स्तरीय विद्यालय कराटे चैंपियनशिप में देवबंद कराटे एकेडमी के खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस दौरान एकेडमी के 10 खिलाडिय़ों का चयन आगामी राज्यस्तरीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। गुरुवार को एकेडमी पहुंचे खिलाडिय़ों का अभिनंदन किया गया। कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि मंडल स्तरीय विद्यालय कराटे चैंपियनशिप में एकेडमी के खिलाडिय़ों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने खिलाडिय़ों की सफलता उनके निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण का परिणाम बताया। कहा कि एकेडमी भविष्य में भी अपने खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेगी।
उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाडिय़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।