Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रख़ने की मांग

Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रख़ने की मांग
Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रख़ने की मांग कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रख़ने की मांगकांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद
Saharanpur News: नकुड़। विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ने कावड़ यात्रा की अवधि के दौरान कावड़ मार्ग पर अंडा-मीट की दुकान बंद कराए जाने को लेकर एसडीएम को मांगपत्र सौंपा है। बुधवार को संगठन के जिलाध्यक्ष दिग्विजय त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पांच सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम निधि भारद्वाज को सौंपा। मांगपत्र में हिन्दू धर्म की आस्था के प्रतीक शिव कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग पर मीट की दुकान बंद कराए जाने, खुले में मांस बिक्री व पशुओं के अवशेष फेंकने पर प्रतिबंध लगाए जाने, पुलिस-प्रशासन व नगर पालिका की टीम द्वारा नियमित निरीक्षण करने, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व कावड़ मार्ग की विशेष सफाई व्यवस्था के लिए अभियान शुरू कराए जाने की मांग की है।
इस दौरान आकाश, करण, राजाराम, संदीप, अक्षय, सुमित, अमरीश, बलराज, सुधीर आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।