Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रख़ने की मांग

Saharanpur News: नकुड़। विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ने कावड़ यात्रा की अवधि के दौरान कावड़ मार्ग पर अंडा-मीट की दुकान बंद कराए जाने को लेकर एसडीएम को मांगपत्र सौंपा है। बुधवार को संगठन के जिलाध्यक्ष दिग्विजय त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पांच सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम निधि भारद्वाज को सौंपा। मांगपत्र में हिन्दू धर्म की आस्था के प्रतीक शिव कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग पर मीट की दुकान बंद कराए जाने, खुले में मांस बिक्री व पशुओं के अवशेष फेंकने पर प्रतिबंध लगाए जाने, पुलिस-प्रशासन व नगर पालिका की टीम द्वारा नियमित निरीक्षण करने, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व कावड़ मार्ग की विशेष सफाई व्यवस्था के लिए अभियान शुरू कराए जाने की मांग की है।