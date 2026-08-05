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Saharanpur News: डेयरी योजनाओं से ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर जोर, 28 लाभार्थियों को मिले अनुमति पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां 28 लाभार्थियों को चयन पत्र सौंपे गए। मुख्य विकास अधिकारी ने दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और स्वदेशी गायों के संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विभागीय योजनाओं पर चर्चा की।

Saharanpur News: डेयरी योजनाओं से ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर जोर, 28 लाभार्थियों को मिले अनुमति पत्र

Saharanpur News: विकास भवन सभागार में दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव में 28 चयनित लाभार्थियों को चयन एवं अनुमति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन ने 14 महिला और 14 पुरुष लाभार्थियों को प्रमाणपत्र सौंपते हुए कहा कि गांव-गांव दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना विभाग की प्राथमिकता है।

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गतिविधियाँ

उन्होंने स्वदेशी नस्ल की गायों के संरक्षण, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर भी बल दिया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं जिला समन्वयक नंद बाबा दुग्ध मिशन रामशरण, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. एमपी सिंह गौर, सलाहकार मधुसूदन डेयरी डॉ. अशोक कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र डॉ. मनोज कुमार सिंह तथा जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने योजनाओं की जानकारी दी।

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नवाचार साझा करना

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थी आदित्य कुमार त्यागी ने गौमूत्र, गोबर से तैयार उत्पादों और एंटी रेडिएशन चिप सहित अपने नवाचार साझा किए। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान तथा उच्च दुग्ध उत्पादन पर 10 हजार और 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

सामान्य प्रश्न

डेयरी कॉन्क्लेव में कितने लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए?
28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।
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