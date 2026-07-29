Saharanpur News: साइबर ठग बना रहे निशाना
Saharanpur News: साइबर ठगों के निशाने पर अब आयें भाजपाई साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रह
Saharanpur News: गंगोह संवाददाता। साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका ईजाद किया है। जिसमें उनके निशाने पर अब भाजपा कार्यकर्ता है। जिसके चलते अब भाजपा कार्यालय का हवाला देकर ओटीपी की मांग की। ऐसी घटना गंगोह के भाजपा कार्यकर्ता सुयश गर्ग के साथ आज दोपहर सागर चौधरी ने मोबाईल नम्बर 97584-00005 से घटित हुई। सुयश ने यह सुनते ही ओटीपी देने के बजाय उसे एफआईआर दर्ज करने की बात कहते हुए आइन्दा फोन न करने की चेतावनी दी। जिसे सुनते ही वह हडाबडा गया और उसने तुरन्त मोबाईल काट दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।