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Saharanpur News: साइबर ठग बना रहे निशाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: साइबर ठगों के निशाने पर अब आयें भाजपाई साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रहे निशाना साइबर ठग बना रह

Saharanpur News: साइबर ठग बना रहे निशाना

Saharanpur News: गंगोह संवाददाता। साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका ईजाद किया है। जिसमें उनके निशाने पर अब भाजपा कार्यकर्ता है। जिसके चलते अब भाजपा कार्यालय का हवाला देकर ओटीपी की मांग की। ऐसी घटना गंगोह के भाजपा कार्यकर्ता सुयश गर्ग के साथ आज दोपहर सागर चौधरी ने मोबाईल नम्बर 97584-00005 से घटित हुई। सुयश ने यह सुनते ही ओटीपी देने के बजाय उसे एफआईआर दर्ज करने की बात कहते हुए आइन्दा फोन न करने की चेतावनी दी। जिसे सुनते ही वह हडाबडा गया और उसने तुरन्त मोबाईल काट दिया।

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