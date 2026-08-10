Saharanpur News: पीड़ित को साइबर ठगी की रकम वापस कराई
Saharanpur News: कुतुबशेर की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी की शिकार महिला के खाते में 20,205 रुपये वापस कराने में सफलता पाई। महिला के खाते से फ्रॉड के जरिए 69,803 रुपये कट गए थे। साइबर हेल्प डेस्क टीम ने पीड़िता के लिए राशि वापस कराने में मदद की।
Saharanpur News: थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी की शिकार हुई महिला के खाते में 20,205 रुपये वापस कराने में सफलता हासिल की है। पीड़िता ने इसके लिए साइबर हेल्प डेस्क टीम और सहारनपुर पुलिस का आभार जताया। कुतुबशेर निवासी मंजू पत्नी नीरज के साथ अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की थी और साइबर फ्रॉड के जरिए उनके खाते से 69,803 रुपये की धनराशि कट गई। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में साइबर हेल्प डेस्क टीम ने फ्रॉड में गई धनराशि में से 20,205 रुपये पीड़िता के खाते में वापस करा दिए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।