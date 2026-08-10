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Saharanpur News: पीड़ित को साइबर ठगी की रकम वापस कराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: कुतुबशेर की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी की शिकार महिला के खाते में 20,205 रुपये वापस कराने में सफलता पाई। महिला के खाते से फ्रॉड के जरिए 69,803 रुपये कट गए थे। साइबर हेल्प डेस्क टीम ने पीड़िता के लिए राशि वापस कराने में मदद की।

Saharanpur News: पीड़ित को साइबर ठगी की रकम वापस कराई

Saharanpur News: थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी की शिकार हुई महिला के खाते में 20,205 रुपये वापस कराने में सफलता हासिल की है। पीड़िता ने इसके लिए साइबर हेल्प डेस्क टीम और सहारनपुर पुलिस का आभार जताया। कुतुबशेर निवासी मंजू पत्नी नीरज के साथ अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की थी और साइबर फ्रॉड के जरिए उनके खाते से 69,803 रुपये की धनराशि कट गई। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में साइबर हेल्प डेस्क टीम ने फ्रॉड में गई धनराशि में से 20,205 रुपये पीड़िता के खाते में वापस करा दिए गए।

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