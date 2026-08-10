Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को कांग्रेस ने किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: क्रांति दिवस पर महानगर कांग्रेस कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित कर भारत छोड़ो आंदोलन के अमर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस व र

भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को कांग्रेस ने किया याद
भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को कांग्रेस ने किया याद

Saharanpur News: क्रांति दिवस पर महानगर कांग्रेस कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित कर भारत छोड़ो आंदोलन के अमर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस व राष्ट्रभक्ति को याद किया गया। वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के साथ संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति जिम्मेदारियों पर विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने की, जबकि संचालन जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष इमरान कुरैशी ने किया। मनीष त्यागी ने कहा कि नौ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने देशवासियों को ‘करो या मरो’ का मंत्र दिया, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।

ये भी पढ़ें:क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक समिति की बैठक सम्पन्न

प्रदेश सचिव अशोक सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके आदर्शों को आज भी प्रासंगिक बताया। इस दौरान काजी शौकत, धर्मपाल जोशी, प्रदेश महासचिव सोनू पठान, नितिन शर्मा, शाजिया नाज, इकराम खान, नीरज कपिल, यूनुस सिद्दीकी, यूसफ अंसारी, राकेश मोहन शर्मा, जमाल अहमद, नसीब खान और शाह आजाद आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Ara News: अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन
ये भी पढ़ें:कांग्रेसियों ने लिया नफरत-हिंसा की राजनीति को हराने का संकल्प
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।