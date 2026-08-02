Saharanpur News: कांवड़ शिविर का शुभारंभ, सांसद इमरान ने की श्रद्धालुओं की सेवा
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Saharanpur News: सहारनपुर, संवाददाता। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए लगाए गए शिविर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराकर सेवा कार्य में भागीदारी की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ यात्रा को आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बताया। श्री कैलाश धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से शिवालिक गार्डन में आयोजित श्री कैलाश धाम शिव कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ देवी सुदीक्षा सरस्वती ने किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों की सेवा को पुण्य कार्य बताते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। ट्रस्ट के ललित पोपली ने बताया कि संस्था द्वारा पिछले 32 वर्षों से लगातार शिविर लगाया जा रहा है।
शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने और चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम में पार्षद मंसूर बदर, राजीव चानना, कपिल ग्रोवर और संजय अरोड़ा (आरपी) मौजूद रहे।
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