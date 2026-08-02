Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: कांवड़ शिविर का शुभारंभ, सांसद इमरान ने की श्रद्धालुओं की सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: कांवड़ शिविर का शुभारंभ, सांसद इमरान ने की श्रद्धालुओं की सेवाकांवड़ शिविर का शुभारंभ, सांसद इमरान ने की श्रद्धालुओं की सेवाकांवड़ शिविर का शुभारंभ, स

Saharanpur News: कांवड़ शिविर का शुभारंभ, सांसद इमरान ने की श्रद्धालुओं की सेवा

Saharanpur News: सहारनपुर, संवाददाता। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए लगाए गए शिविर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराकर सेवा कार्य में भागीदारी की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ यात्रा को आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बताया। श्री कैलाश धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से शिवालिक गार्डन में आयोजित श्री कैलाश धाम शिव कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ देवी सुदीक्षा सरस्वती ने किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों की सेवा को पुण्य कार्य बताते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। ट्रस्ट के ललित पोपली ने बताया कि संस्था द्वारा पिछले 32 वर्षों से लगातार शिविर लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:कांवड़ सेवा शिविर बने श्रद्धालुओं का सहारा, भोजन से लेकर चिकित्सा तक हर सुविधा उपलब्ध

शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने और चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम में पार्षद मंसूर बदर, राजीव चानना, कपिल ग्रोवर और संजय अरोड़ा (आरपी) मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:समर्पण ट्रस्ट के शिविर में श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: सावन माह में कांवर यात्रा आस्था का प्रतीक : मंत्री
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।