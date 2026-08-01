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Saharanpur News: शाहजहांपुर कट पर कैंटर और कार की टक्कर, दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सरसावा में नकुड़-शाहजहांपुर कट पर शुक्रवार को कैंटर और कार की टक्कर में दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजा। बाद में आपसी समझौते के चलते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दोनों युवक सहारनपुर से कुरुक्षेत्र लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ।

Saharanpur News: शाहजहांपुर कट पर कैंटर और कार की टक्कर, दो युवक घायल

Saharanpur News: सरसावा। नकुड़-शाहजहांपुर कट पर शुक्रवार को कैंटर और कार की आमने-सामने की टक्कर में कार सवार दो युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता होने पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को एक कार सहारनपुर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ओर जा रही थी। जैसे ही कार नकुड़-शाहजहांपुर कट के पास पहुंची, तभी शाहजहांपुर की ओर से आ रहे एक कैंटर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार दोनों युवक घायल हो गए।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा तथा चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

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पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा ने बताया कि घायल चंद्रसेन पुत्र हुलासी राम तथा विकास पुत्र अशोक, निवासी कुरुक्षेत्र, सहारनपुर से अपने घर लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया और घायलों ने कैंटर चालक के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दोनों वाहनों को मौके से हटवाकर यातायात सुचारु कराया।

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