Saharanpur News: चिलकाना पुलिस ने किए तीन नशा तस्कर गिरफ्तार
Saharanpur News: चिलकाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 111 पव्वे फ्रूटी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में प्रियांशु सैनी, गौरव कुमार और अजय कुमार शामिल हैं, जो शराब लेकर जा रहे थे।
Saharanpur News: थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले तीन नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों के कब्जे से 111 पव्वा फ्रूटी शराब बरामद हुई। थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रियांशु सैनी पुत्र रामगोपाल मोहल्ला आर्यनगर छुटमलपुर को कालू माजरा वाले खड़ंजे से 30 पव्वे फ्रूटी, गौरव कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी मोहम्मदपुर कंडेला को 33 पव्वे फ्रूटी व अजय कुमार पुत्र शिवकुमार को 40 पव्वे फ्रूटी महबूबा ब्रांड के साथ फिरोजाबाद से पांज बांगर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई।
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