Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: चिलकाना पुलिस ने किए तीन नशा तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: चिलकाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 111 पव्वे फ्रूटी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में प्रियांशु सैनी, गौरव कुमार और अजय कुमार शामिल हैं, जो शराब लेकर जा रहे थे।

Saharanpur News: चिलकाना पुलिस ने किए तीन नशा तस्कर गिरफ्तार

Saharanpur News: थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले तीन नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों के कब्जे से 111 पव्वा फ्रूटी शराब बरामद हुई। थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रियांशु सैनी पुत्र रामगोपाल मोहल्ला आर्यनगर छुटमलपुर को कालू माजरा वाले खड़ंजे से 30 पव्वे फ्रूटी, गौरव कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी मोहम्मदपुर कंडेला को 33 पव्वे फ्रूटी व अजय कुमार पुत्र शिवकुमार को 40 पव्वे फ्रूटी महबूबा ब्रांड के साथ फिरोजाबाद से पांज बांगर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Chilkana Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।