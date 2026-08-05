Saharanpur News: चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में निकला मातमी जुलूस, सोगवारों ने किया मातम
Saharanpur News: बुधवार को इमाम हुसैन अलै. की याद में चेहल्लुम का मातमी जुलूस पूरे अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस में सोगवारों ने मातम करते हुए अपने शरीर को लहूलुहान किया। जुलूस इमामबारगाह से शुरू होकर दरगाह हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचा और विभिन्न अंजुमनों ने मर्सिया पढ़े।
Saharanpur News: जरत इमाम हुसैन अलै. की याद में बुधवार को चेहल्लुम का मातमी जुलूस पूरे अकीदत और गम के माहौल में निकाला गया। जुलूस के दौरान सोगवारों ने छुरियों और ब्लेड से मातम कर अपने शरीर को लहूलुहान कर दिया। जुलूस इमामबारगाह असद अली छत्ता से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए इमामबारगाह महल पहुंचा, जहां असगर हुसैन ने अलविदाई मर्सिया पढ़ा। इसके बाद जुलूस दादा मीराजी स्थित दरगाह हजरत इमाम हुसैन पहुंचकर संपन्न हुआ। अंजुमन जुल्फिकार हैदरी, अंजुमन सरकार-ए-अबू तालिब, अंजुमन हैदरी और अंजुमन हुसैनिया के फरहत हुसैन, साकिब रजा, गुलशन रजा, मुंशिफ हुसैन, मोहम्मद नजफ व मोहम्मद अली ने नोहे पढ़े।
जुलूस से पहले मौलाना तनवीर आलम ने मजलिस को संबोधित किया, जबकि कसरे फात्मी में प्रोफेसर मौलाना जमीरुल हसन ने कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। अंजुमन असगरिया ने ताबुत और जियारतें बरामद कीं। सुबह दादा मीराजी से अमारी का जुलूस भी निकाला गया। अनीस हैदर, नावेद अख्तर बबली, अजीजुल हसन, सफदर हुसैन, मुजफ्फर हुसैन, मुशाहिद रजा, अमजद अली, फैयाज अली, अल्लन हुसैन और जफर हुसैन सहित बड़ी संख्या में सोगवार मौजूद रहे।
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